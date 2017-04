In funicolare anche il Primo Maggio

Varie dai comuni

Anche il Primo maggio la funicolare che porta al Sacro Monte sarà in funzione per chi vorrà salire al borgo a bordo dello storico mezzo di trasporto.

Prosegue dunque la promozione della funicolare che, dopo l’apertura speciale a pasquetta e il 25 aprile, sarà attiva anche il prossimo lunedì in occasione della festività. Ma le novità non finiscono qui.

IN AUTOBUS ALLA FUNICOLARE

Proprio per favorire l’utilizzo del trasporto pubblico e sostenibile, grazie alla continua e preziosa collaborazione tra Autolinee Varesine e Comune di Varese, il Primo maggio sarà garantito un servizio di collegamento tra la zona dello stadio di Varese e la stazione di Vellone, in modo da permettere a tutti i varesini di accedere alla funicolare del Sacro Monte senza dover utilizzare l’auto.

Come avviene già nei giorni festivi, gli autobus partiranno dalla fermata di via Manin/angolo via Valverde (ingresso del liceo artistico, dall’altro lato della strada rispetto al Palasport) ai minuti “01” e “31” di ogni ora dalle 10.01 alle 19.31; dalla stazione di Vellone, gli autobus diretti in via Manin partiranno sempre ogni mezz’ora ai minuti “15” e “45” di ogni ora dalle 10.15 alle 19.45.

Quaranta corse complessive, dunque, copriranno l’intero arco di apertura della funicolare, operativa dalle 10 alle 19.30.

I pullman di Autolinee Varesine effettueranno in entrambe le direzioni tutte le fermate abitualmente affrontate dalla linea C, da Sant’Ambrogio sino a piazzale Montanari-Prima Cappella, in modo da garantire l’opportunità di utilizzo del mezzo pubblico anche a chi desidera poi percorrere a piedi la Via Sacra.

SI VIAGGIA A UN EURO

Trattandosi di un servizio speciale voluto dal Comune di Varese, il tratto in autobus sarà gratuito: gli utenti dovranno acquistare solamente il biglietto della funicolare, al costo di un euro, presso una delle due stazioni.