In Lombardia votano in 200 mila: “Trampolino per affrontare le Regionali”

«Oltre 200.000 persone in Lombardia hanno votato per scegliere il segretario nazionale del Partito Democratico, 15.000 in provincia di Varese. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza i 6.000 volontari che hanno permesso di aprire 1.250 seggi in tutta la regione. Agli uomini e alle donne del PD va il nostro ringraziamento».

Questo il primo commento a caldo del segretario regionale del Partito Democratico, Alessandro Alfieri (nella foto, a sinistra), nel giorno delle primarie che hanno incoronato Matteo Renzi vincitore della contesa elettorale. Naturalmente Alfieri parla anche di questo.

«Per quanto riguarda i risultati, anche a Varese si afferma Matteo Renzi con circa il 76 per cento, mentre Andrea Orlando si attesta attorno al 23 per cento. Quella di domenica è stata una bella giornata per il PD, un ottimo risultato che ci conferma come l’unica forza che pratica nei fatti la democrazia e sceglie insieme agli elettori. Un trampolino per le sfide che ci aspettano, a partire dalle elezioni regionali in Lombardia nel 2018»