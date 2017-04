In menopausa sì, anziane no: come affrontare la seconda vita in forma (mangiando bene)

C’era la folla delle grandi occasioni per il primo corso Tigros dedicato ad alimentazione e salute: e sì che l’argomento che veniva trattato era uno dei più spinosi, meno trattati e più delicati per i soggetti coinvolti, la menopausa.

Galleria fotografica Alimentazione e menopausa: con chef Brovelli è al top 4 di 53

Al Buongusto di Solbiate Arno, sede “storica” dei corsi Tigros, una folla di signore (ma anche qualche uomo pronto a informarsi di più su questo “misterioso” periodo della vita di una donna) si è riunita per ascoltare i consigli del professor Stefano Salvatore - varesino, ginecologo e responsabile dell’Unità funzionale di Uroginecologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, nonchè presidente della European Urogynaecological Association – e la dottoressa Sabina Pelizzari – Fisioterapista, specializzata con master in riabilitazione pelvica – su come affrontare quella che non è una malattia, ma semplicemente un periodo dell’esistenza di una donna. «Un periodo che, con l’allungamento della aspettativa di vita, diventa anche lungo ed è giusto affrontare come merita».

Innanzitutto, quindi, non sentendosi vecchie, ne accettando come ineluttabili i guai e i disagi che la menopausa comporta. E magari, prendendo la vita “dalla parte giusta” per prevenire alcuni di questi non inevitabili guai.

Con l’attività fisica, per esempio (“che coinvolga tutti i muscoli, perineo compreso” sottolineano gli esperti), ma anche con una buona alimentazione, che assicuri calcio, vitamina D, Omega 3 e una buona quantità di fibre.

A rendere una cena gourmet questi consigli ci ha pensato una “vecchia conoscenza” dei corsi: chef Davide Brovelli, de Il sole di Ranco, cuoco formatore alla Cucina Italiana e ormai storico relatore ai corsi Tigros.

Brovelli ha preparato un menù che ha “fatto il pieno” di tutti gli elementi salutari per questo periodo, senza rinunciare a una briciola di gusto, con le preparazioni che contraddistinguono da sempre lo chef di Ranco: cominciando da un Carpaccio di barbabietole e asparagi bianchi di Cantello marinato nei profumi, un risotto al the matcha e scampi, con farina di spinaci essiccati e Ombrina al cartoccio con salsa di miele e cacao. Parola d’ordine: niente zuccheri semplici, pochi grassi, una buona dose di latticini e tanto, tanto gusto.

Le ricette, come sempre, le potete trovare sul sito di Tigros, meglio ancora iscrivendosi alla newsletter, che vi avvertirà della loro pubblicazione.

Per guardare la loro realizzazione passo passo fin da subito – e scoprire un po’ delle chicche svelate dagli esperti – potete invece rileggere il nostro liveblog.