In tantissimi per il “live” della Passione di Cristo

In centinaia hanno assistito alla tradizionale rappresentazione della Passione di Cristo. Decine di volontari hanno messo in scena le ultime ore della vita di Gesù nel prato antistante il comune di Crosio della Valle. La Passione di Cristo ha così rivissuto nella messa in scena dei volontari del paese che ogni anno danno vita a questo suggestivo spettacolo. Foto di Enzo Crenna

