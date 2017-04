Inaugurata la mostra di Giovanni Beluffi in Villa Truffini. Soddisfatto l’artista che espone le sue opere in questi giorni: «Voglio sentitamente ringraziarvi, per la vostra numerosissima e gradita partecipazione all’inaugurazione della mia mostra personale “Racconti Prealpini”».

La mostra è stata presentata dall’Assessore alla Cultura, Andrea Botta e dal Professore Silvio Locatelli. La mostra rimarrà aperta fino a Pasqua e Pasquetta (ultimo giorno).