Inaugurata la nuova piazza di Abbiate

Doppia inaugurazione nel fine settimana per le piazze della città. La prima è avvenuta sabato e ha riguardato l’intitolazione del cortile del municipio dedicato a Nelson Mandela. L’altra inaugurazione, più attesa da diverso tempo, è avvenuta domenica mattina e ha riguardato l’inaugurazione della nuova piazza di Abbiate Guazzone, antistante alla chiesa San Pietro e Paolo. In entrambe le occasioni erano presenti il sindaco Laura Cavalotti e una folta rappresentanza di amministratori comunali ed esponenti di associazioni cittadine.

«Oggi non si è inaugurata solo una piazza, ma la piazza, perché ora diventi luogo di tutti e per tutti» ha spiegato il primo cittadino. Soddisfatti anche Partito Democratico: «Finalmente Abbiate ha la piazza che si meritava da tempo. È stata realizzata con senso pratico ed estetico, riqualificando un’area trascurata da anni pur mantenendo i parcheggi necessari al centro e senza spreco di denaro pubblico. Sono grato all’Amministrazione e in modo particolare agli assessori e consiglieri PD per il lavoro svolto. In questi cinque anni di governo della città abbiamo dovuto affrontare le difficoltà economiche causate dalla precedente cattiva gestione e dagli sprechi che abbiamo visto per moltissimo tempo, abbiamo risanato i conti pubblici e siamo stati in grado di investire in opere pubbliche» dichiara il Segretario PD Santi Raineri.

Sabato 1 aprile si è svolta la cerimonia per l’intitolazione a Nelson Mandela del cortiletto del Palazzo Comunale. «La grandezza umana e politica di Mandela è nota a tutti, dedicargli uno spazio pubblico è un modo per onorare quanto ha fatto durante la sua indimenticabile vita, dedicata alla libertà e alla lotta alle discriminazioni – afferma Aureliano Gherbini, Capogruppo PD Tradate in Consiglio Comunale. Così prosegue Gherbini in un post su facebook: «Una parte del mio cuore è ancora in Sud Africa, paese in cui nell’estate del 2008 ho trascorso alcune settimane emozionanti e straordinariamente formative, ospitato a casa di Stewart, Rosie, Darian e Duane. È a partire da quella esperienza che ho iniziato a sentirmi pienamente “cittadino del mondo” e allo stesso tempo “abitante della mia città”. Con oggi, un frammento di Sud Africa ha trovato casa nel cortiletto del Municipio del Comune di Tradate. Un grazie al Sindaco Laura Cavalotti e a tutta l’Amministrazione Comunale di cui faccio orgogliosamente parte. Viva i sogni che si realizzano! Viva la libertà!»