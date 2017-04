Incendi, in provincia sette ettari in fumo

Incendio boschivo a Casale Litta (inserita in galleria)

“Ringrazio tutti i volontari e i funzionari che anche in questi giorni stanno lavorando per far fronte agli incendi che si verificano sul territorio regionale”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, presentando i dati 2017 sugli incendi in Lombardia.

2.358 ETTARI PERCORSI DAL FUOCO – “Da inizio anno sul territorio regionale – ha spiegato Bordonali – si sono verificati 149 incendi, compresi quelli degli ultimi giorni a Zogno (Bg), Val Rezzo (Co) e Montagna in Valtellina (So,) per una superficie complessiva percorsa dal fuoco di 2.358 ettari. Sono stati impegnati nelle fasi di spegnimento 1.853 volontari dell’antincendio boschivo di protezione civile e 734 vigili del fuoco. Gli elicotteri regionali hanno effettuato 134 missioni aeree mentre i mezzi aerei dello Stato 42″.

“Nel triennio 2014/2016 – ha continuato l’assessore – la Regione Lombardia ha investito per le attivita’ di prevenzione e lotta agli incendi boschivi 11 milioni e 500 mila euro ai quali vanno aggiunti 3,6 milioni destinati a Comunita’ Montane, Province ed Enti gestori di parchi per sostenere oneri riguardanti equipaggiamento, addestramento, assicurazione e rimborso delle spese delle squadre di volontariato”.

CONFERMATO CODICE ARANCIO – Il persistere del vento forte a raffiche ha peggiorato ulteriormente la situazione negli ultimi giorni e anche oggi la Sala operativa della Protezione civile regionale ha confermato la criticita’ arancione per la giornata di domani, giovedi’ 20 aprile, per rischio incendi boschivi sulle zone: F1 (Valchiavenna, Sondrio), F2 (Alpi centrali, Sondrio), F4 (Verbano, Varese) F5 (Lario, Unione delle Comunita’ Montane: Alto Lario Occidentale, Alpi Lepontine, Lario Intelvese, Triangolo Lariano, Lario Orientale, Valle di San Martino,

Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino Riviera), F6 (Brembo, Bergamo), F7 (Alto Serio – Scalve, Bergamo), F15 (Oltrepo’ pavese) ed in estensione a F9 (Valcamonica, Brescia) con estensione alla zona F3 (Alta Valtellina).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE – Dallo scorso 1 gennaio al 18 aprile, in Lombardia, come detto, si sono verificati 149 incendi per una superficie complessiva percorsa dal fuoco di 2.358 ettari, di cui 1.064 di superficie boscata e 1.294 di superficie non boscata (pascolo). La superficie media percorsa dal fuoco per ogni incendio e’ stata di 16 ettari circa.

Di seguito la situazione nelle province lombarde

VARESE: 8 incendi, 2 ettari di superficie boscata, 5 ettari di superficie non boscata, 7 ettari totali, 79 volontari antincendio boschivo, 34 vigili del fuoco, 2 missioni elicotteri regionali e 2 missioni canadair dello Stato.

BERGAMO: 20 incendi, 71 ettari di superficie boscata, 38 ettari di superficie non boscata, 109 ettari totali, 263 volontari antincendio boschivo, 41 vigili del fuoco, 17 missioni elicotteri regionali e 2 missioni canadair dello Stato.

BRESCIA: 37 incendi, 562 ettari di superficie boscata, 368 ettari di superficie non boscata, 929 ettari totali, 602 volontari antincendio boschivo, 167 vigili del fuoco, 30

missioni elicotteri regionali e 16 missioni canadair dello Stato.

COMO: 45 incendi, 253 ettari di superficie boscata, 513 ettari di superficie non boscata, 766 ettari totali, 397 volontari antincendio boschivo, 203 vigili del fuoco, 43 missioni elicotteri regionali e 12 missioni canadair dello Stato.

LECCO: 9 incendi, 16 ettari di superficie boscata, 301 ettari di superficie non boscata, 317 ettari totali, 126 volontari antincendio boschivo, 42 vigili del fuoco, 6 missioni elicotteri regionali e 4 missioni canadair dello Stato.

MONZA E BRIANZA: 3 incendi, 7 ettari di superficie boscata, 2 ettari di superficie non boscata, 9 ettari totali, 33 volontari antincendio boschivo, 26 vigili del fuoco, 2 missioni elicotteri regionali.

MILANO: 2 incendi, 10 ettari di superficie boscata, 1 ettari di superficie non boscata, 11 ettari totali, 15 volontari antincendio boschivo, 19 vigili del fuoco, 1 missioni elicotteri regionali.

PAVIA: 10 incendi, 6 ettari di superficie boscata, 11 ettari di superficie non boscata, 17 ettari totali, 71 volontari antincendio boschivo, 81 vigili del fuoco, 1 missioni elicotteri regionali.