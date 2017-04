Incendio a Bellinzona, un appartamento distrutto

Bellinzona - Vigili del fuoco

Incendio nel pomeriggio di Pasquetta a Bellinzona.

Questo pomeriggio poco prima delle 16 a Bellinzona-Galbisio in via Campagna in una palazzina di 4 appartamenti è scoppiato un incendio. Le fiamme sono partite da un appartamento del secondo piano, l’inchiesta di polizia avviata dovrà stabilire le cause del rogo. L’appartamento è stato completamente distrutto dalle fiamme.

A titolo precauzionale tutti gli appartamenti sono stati evacuati. Sul luogo per le operazioni di soccorso agenti della Polizia cantonale e della Polizia della città di Bellinzona, i Pompieri di Bellinzona con 15 uomini e 6 veicoli e precauzionalmente la Croce Verde di Bellinzona.

Al momento la situazione si è normalizzata e le fiamme sono spente. I tecnici del comune dovranno verificare l’abitabilità degli altri tre appartamenti.