Incendio di un cascinale a Crugnola

Grande incendio nel centro storico della frazione Crugnola di Mornago: un cascinale nel pieno centro della frazione ha preso fuoco nel pomeriggio del 25 aprile 2017.

I vigili del fuoco sono accorsi, su segnalazione dei numerosi testimoni, alle 15.30: due ore dopo, dopo aver contenuto l’incendio in modo che non raggiungesse le case circostanti, erano ancora al lavoro. la missione è prevista ancora in essere fino almeno alle 19.30, poichè va spento efinitivamente l’incendio e bonificato il cascinale, che conteneva molto materiale infiammabile.

Sul posto un’autopompa, due autobotti e un autoscala dei vigili del fuoco, oltre a una decina di uomini. Non si segnalano danni alle persone.

In molti sono stati testimoni dell’incendio: come testimoniano video e foto arrivate alla redazione, via facebook e Whatsapp.