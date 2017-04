Incendio alla Piatti Freschi Italia, si indaga sui lavori di manutenzione

Foto di Massimiliano Landini

Incendio alla Piatti Freschi Italia, si indaga su alcuni lavori di manutenzione in corso all’interno dell’area produttiva. Potrebbe esserci, dunque, l’errore umano dietro il maxi-incendio che venerdì scorso ha devastato gli oltre 8 mila metri quadri di area produttiva dell’azienda marnatese che conta oltre 200 dipendenti (foto Massimiliano Landini).

La Procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo per incendio colposo e i carabinieri di Saronno stanno lavorando alle indagini per risalire alle cause del rogo.

Le uniche zone rimaste intatte è quella degli uffici e lo spaccio mentre tutto il resto è da rimettere in piedi. Un duro colpo per la società che possiede altri tre stabilimenti in giro per l’Italia ma che – come ha ribadito il direttore Stefano Maza – non ha intenzione di chiudere la quarantennale storia dell’impianto di Marnate.

La nota di Piatti Freschi Italia

In una nota Piatti Freschi Italia informa che, dopo l’incendio avvenuto nello stabilimento di Marnate venerdì scorso, le attività degli uffici stanno già riprendendo per cercare di organizzare le operazioni più urgenti nonostante le festività di questi giorni.

Inoltre, in attesa di una valutazione completa e certa dei danni, l’azienda conferma la volontà di proseguire la produzione negli altri stabilimenti del gruppo o presso produttori terzi.

A riprova della volontà di riprendere l’attività il più presto possibile e restare presente sul mercato, l’azienda ha deciso di mantenere e rilanciare un’attività già pianificata per il giorno della Festa della Mamma che così assume un significato ulteriore. Nelle principali piazze italiane (Milano, Roma, Napoli, Bari, Torino, Bologna, Padova, Monza, Verona, Palermo, Firenze) infatti, domenica 14 maggio, giorno della Festa della Mamma, alcune hostess regaleranno a tutte le mamme una speciale matita contenente al suo interno un seme del fiore “Non ti Scordar di Me” da piantare. Questo fiore, oggi, assume per Piatti Freschi Italia un significato ancora più forte, a simboleggiare la ripresa dell’attività aziendale, nonché la forza e l’impegno di tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori in un momento così difficile.