Incendio all’oratorio: in fiamme il palco dell’ex cinema

Incendio all\'oratorio: il fiamme il palco dell\'ex cinema

Allarme, venerdì sera, in paese per l’incendio che si è sviluppato all’interno dell’oratorio di via Erba nel cuore del centro storico. L’emergenza è scattata poco prima delle 22 quando i residenti hanno detto di aver sentito un’esplosione e subito dopo si sono accorti dell’incendio in corso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno presto raggiunti da altre due squadre in supporto. In pochi minuti hanno avuto la meglio sulle fiamme anche se l’incendio è riuscito a danneggiare il palco ed una porta della zona cinema teatro dell’oratorio.

Si tratta di una zona non più utilizzata da tempo, non è nemmeno allacciata alla rete elettrica che viene utilizzato solo come magazzino. Sul posto per cercare di capire cosa stesse succedendo sono intervenuti anche il sindaco Gianluigi Cartabia e l’assessore al Progresso Marzia Campanella.

Terminate le operazioni di spegnimento che hanno suscitato un po’ di curiosità e apprensione tra i residenti sono stati avviati gli accertamenti per risalire alla cause. In prima linea anche i carabinieri della stazione cittadina. Al momento non risultano, fortunatamente, danni alla struttura.

(foto di Matteo Turconi)