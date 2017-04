Incendio nella notte, palazzina evacuata e un ustionato grave

pompieri locarno incendio

Grave incendio nella notte a Chiasso, in via Odescalchi: l’allarme è partito alle quattro del mattino.

(foto d’archivio)

Le fiamme per cause che l’inchiesta della Polizia Cantonale dovrà stabilire, hanno completamente distrutto un appartamento posto al terzo piano dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM, agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Chiasso, che hanno provveduto a far evacuare gli inquilini dal palazzo, 65 persone, nonché i pompieri di Chiasso che hanno domato le fiamme.

L’inquilino dell’appartamento maggiormente interessato dal fuoco è rimasto ustionato in modo grave e trasportato in ambulanza all’ospedale per poi essere trasferito al centro grandi ustionati di Zurigo. Quattro persone hanno manifestato lievi sintomi di intossicazione da fumo.

La Protezione civile ha provveduto a mettere a disposizione le proprie infrastrutture di Casa Giardino a Chiasso per alloggiare temporaneamente gli inquilini che al momento non possono rientr are nei loro appartamenti. Nel corso della mattinata verrà valutata l’abitabilità dello stabile da parte di tecnici comunali e pompieri. Al momento via Odescalchi resta chiusa al traffico.