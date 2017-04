Incendio tra Saronno e Caronno: pompieri e protezione civile in azione

Pompieri e protezione civile mobilitata per l’incendio avvenuto ieri sera intorno alle 19 al confine tra Saronno e Caronno Pertusella oltre la cascina Colombara. Per cause ancora da accertare le fiamme sono divampate in una piccola zona boschiva nella zona agricola al confine tra i due comuni. La colonna di fumo che si stagliava sul cielo terso ha subito attirato l’attenzione di alcuni automobilisti che hanno contattato i vigili del fuoco.

Malgrado fosse impegnata a risolvere diverse emergenze provocate dal vento, che ha imperversato in città per l’intero pomeriggio, la squadra del distaccamento è accorsa sul posto presto raggiunta da diverse unità della protezione civile arrivata anche da Busto Garolfo e Dairago con l’autopompa per dare acqua.

I pompieri hanno lavorando per circa un’ora riuscendo a domare le fiamme. L’aspetto più critico è stato il rifornimento d’acqua: basti dire che è stato usato l’idrante situato dietro via Torres per riempire i mezzi. Nessun pericolo comunque per le abitazioni della zona.