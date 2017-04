Incidente a Busto, coda in A8

svincolo busto

Code in autostrada A8, in direzione Milano, per un incidente all’altezza di Busto Arsizio.

(foto d’archivio)

Non ci sono feriti. Alle otto e mezza del mattino – pur tenendo in conto il traffico intenso del mattino – la coda era in smaltimento, dopo la rimozione dei veicoli.

foto inviata da un lettore