Incidente al passaggio a livello, 30 i treni coinvolti

Conoscenza delle regole, rispetto dei segnali, buon senso.

Dopo l’incidente ferroviario di questa mattina a Gazzada Schianno, sono queste le tre regole da seguire per evitare danni e tragedie che possono finire in maniera molto diversa rispetto a come sono andate le cose questa mattina.

Leggi anche Gazzada Schianno - Camion travolto dal treno al passaggio a livello

IL FATTO – Sono le ferrovie a ricostruire l’accaduto. “Un furgone abbatte le barriere di un passaggio a livello, regolarmente chiuso e funzionante, a Gazzada. Il treno regionale 5306 di Trenord in transito in quel momento lo urta.

E’ accaduto questa mattina sulla linea ferroviaria Gallarate – Varese. Non si sono registrati danni a persone ma la circolazione ferroviaria è rimasta sospesa per oltre tre ore, tra le 9.25 e le 13.00, fra Albizzate e Varese per consentire i rilievi di rito, la rimozione del mezzo e il controllo all’infrastruttura.

Coinvolti 30 treni regionali: 11 sono stati cancellati e 19 sono stati limitati nel loro percorso”.

I COMPORTAMENTI DA TENERE – Rete Ferroviaria Italiana rammenta che, per evitare questo tipo di inconvenienti e altri incidenti ancora più gravi, è necessario rispettare il Codice della Strada (art. 147).

“Il passaggio a livello deve essere attraversato solo quando le barriere sono completamente alzate, attendendo quindi la loro completa riapertura. Quando le sbarre iniziano a chiudersi è assolutamente necessario fermarsi. E, quando sono abbassate, è vietato, oltre che pericoloso, tentare di sollevarle, scavalcarle o passarci sotto”.

Per la propria sicurezza e per quella degli altri è quindi necessario rispettare la segnaletica e i semafori stradali che proteggono gli attraversamenti ferroviari.

RIMANGO CHIUSO TRA LE SBARRE: COSA FACCIO? – Il codice della strada obbliga infatti l’automobilista non solo a mettere in salvo se stesso (comportamento naturale e che può far venir meno ogni altra considerazione) ma anche ad attivarsi per evitare conseguenze peggiori che coinvolgano anche il treno – scrivevamo in un articolo dove è riassunto tutto questo pubblicato lo scorso novembre. L’articolo 147 del codice della strada specifica che “in caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell’esistenza del pericolo“.

Quindi se si rimane chiusi nel passaggio a livello basta sfondare le barriere che sono tenute su da un “bullone autotranciante”: è sufficiente una spinta anche con un’utilitaria per farle cadere. In questo modo la ferrovia si libera dell’ostacolo e al treno in arrivo giunge un segnale di allerta.