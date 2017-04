Incidente all’innesto della 336 con l’A8, code e rallentamenti

busto arsizio varie

Pomeriggio d’inferno sull’A8 quello di oggi, venerdì. Oltre all’incidente in direzione nord, negli stessi minuti se n’è verificato anche uno in direzione sud, all’altezza dell’innesto della ss 336 con l’A8, in territorio di Busto Arsizio.

L’incidente sta provocando rallentamenti e code sia in superstrada, per chi proviene da Malpensa verso Busto, sia in autostrada.