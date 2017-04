Incidente in A2, grave un uomo

ambulanza croce verde lugano apertura

Oggi, poco prima delle 15.45, in territorio di Bioggio, un 31enne cittadino svizzero residente nel Luganese circolava a bordo di un autofurgone sull’autostrada A2 in direzione nord.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, l’uomo ha tamponato un autocarro fermo in colonna sulla corsia normale di marcia. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano, che mediante Libervit hanno liberato il conducente del furgone dalle lamiere. Sul posto pure i soccorritori della Croce Verde di Lugano che, dopo avere prestato le prime cure al ferito lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Il 31enne ha riportato gravi ferite.