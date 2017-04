Incidente in A8, 9 km di coda in direzione Varese

traffico a8

Sulla A8 Milano-Varese tra Origgio Ovest e Busto Arsizio, a causa di un incidente dove e rimasto coinvolto un mezzo pesante all’altezza del km 21+300 alle ore 15,50, si sono formati 9 km di coda.

In alternativa, chi è diretto verso Varese, può uscire sulla A9 Lainate-Chiasso e successivamente prendere la A36 Pedemontana, chi invece, sulla A4 proviene da Milano, può proseguire per Torino e uscire a Marcallo Mesero.

A causa dello stesso incidente, in direzione di MIlano, si sono formati 4 km di coda per curiosi tra il bivio per la A36 e Castellanza. Sul posto sono presenti i soccorsi e il personale di Autostrade per l’Italia