Incidente in bicicletta in via Gasparotto: “Cerchiamo testimoni dell’accaduto”

Un ragazzo ferito e una famiglia che sta cercando di ricostruire che cosa sia successo. È accaduto nella serata di lunedì 3 aprile quando un uomo di 33 anni ha avuto un incidente in bicicletta in via Gasparotto a Varese.

Si trovava in via Gasparotto e l’ambulanza lo ha soccorso intorno alle 18 ma i familiari non sono riusciti a ricostruire l’accaduto e se si sia trattato di un investimento.

Il 33enne è stato sottoposto ad una lunga operazione e dopo essere stato in terapia intensiva ha ripreso conoscenza ma non ricorda più nulla.

Per questo i familiari invitano chiunque abbia assistito alla scena a presentarsi alla polizia locale di Varese per aiutare la ricostruzione dei fatti.