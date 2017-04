Scontro tra due auto in via Piermarini, 7 feriti

soccorsi 118 areu

Un incidente con sette feriti, fortunatamente non gravi, si è verificato in via Piermarini poco prima delle 16 di oggi. Per motivi ancora da chiarire due auto si sono scontrate sul rettilineo che collega il quartiere Sant’Anna con la via per Busto-Fagnano (immagine di repertorio).

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e un’automedica. Sono rimasti coinvolte nell’incidente tre giovani ragazze di 10,15 e 16 anni oltre ad un uomo di 33, una donna di 45 e altri due uomini di 47 e 62 anni.