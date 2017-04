Incontro con la scrittrice Marta Bardi

Tempo libero generica

Appuntamento in biblioteca. Giovedì 6 aprile, Marta Bardi presenta il libro “Accadde una notte nel bosco – La seconda indagine del maresciallo Flaviani”. Inizio dell’incontro alle 21 alla biblioteca comunale di Via Patrioti 28 a Inarzo.

Sinossi:

Da venticinque anni Gregorio Benvenuti medita di uccidere il maresciallo Dario Flaviani. Da venticinque anni un altro uomo aspetta che Gregorio Benvenuti esca dal carcere per mettere in atto la sua vendetta. Al centro una villa in vendita, una storia di debiti e di droga. Un concatenarsi di avvenimenti, un intrecciarsi di situazioni descritte spesso con ironia, tra i profumi della trattoria Da Corinzio, l’odore del lago e il risvegliarsi incerto di una primavera stentata. Sullo sfondo, la vita di un paese di provincia, affacciato sul lago.