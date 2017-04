Una serata su Monsignor Romero, il Vescovo fatto popolo

Personaggi varie

Una serata per approfondire la storia, la morte e il messaggio di Monsignor Romero “il Vescovo fatto popolo”, una delle figure più importanti della Chiesa sudamericana.

Sabato 29 aprile, a Venegono Superiore, sarà ospite della comunità dei Missionari comboniani Monsignor Vincenzo Paglia, già responsabile della comunità di Sant’Egidio e attualmente presidente del Pontificio Consiglio per la Vita. Monsignor Paglia è con molta probabilità, uno dei più grandi conoscitori della figura di Monsignor Romero essendo stato il postulatore della causa di beatificazione di quest’ultimo.

Un incontro quanto mai attuale. E’ infatti di pochi giorni fa la notizia, ancora da confermare, che Papa Francesco avrebbe intenzione di canonizzare il prossimo anno Monsignor Oscar Arnulfo Romero, vescovo di San Salvador martire, ucciso il 24 di marzo del 1980 mentre celebrava l’eucarestia.

La vita di Monsignor Romero è molto conosciuta, fuori e dentro la chiesa. Il popolo salvadoregno e latinoamericano in generale lo considera, già da molto tempo, martire e in lui si identificano tutti coloro che considerano la lotta per la difesa dei diritti umani, la pace e la giustizia, il centro della loro vita e del loro impegno, e la Chiesa cattolica ricorda, proprio il 24 marzo, anniversario dell’assassinio di monsignor Romero, tutti i nuovi martiri.

Dopo l’incontro pubblico, che avrà inizio alle 19, seguiranno una cena condivisa e una veglia di preghiera per i martiri di oggi.

Per informazioni: tel. 371 1777143 o scrivere a antoniopiquicombo@gmail.com