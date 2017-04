Inizia l’avventura di Digital Life, il film per i 20 anni di VareseNews

Al teatri Santuccio di Varese

Un anno di intensi progetti, per raccontare i nostri vent’anni. Vent’anni di VareseNews, dei lettori, di un’Italia (e un mondo) cambiata dal digitale. Nuove connessioni, che accorciano le distanze, creano ponti un tempo inimmaginabili. Lo racconteremo con un film, Digital Life. E oggi il nostro film ha anche un regista: Francesco Raganato, originario della Puglia e trapiantato a Milano, selezionato tra oltre duecento candidature.

Il nome di Raganato è stato svelato nella partecipatissima serata al Teatro Santuccio, pieno di amici e lettori, oltre che di designer che hanno risposto alla call per disegnare il logo dei 20 anni di VareseNews, che accompagnerà tutte le iniziative dell’anno. Anche in questo caso sono state oltre duecento le proposte arrivate a VareseNews: ha vinto Francesco Montano, designer campano che vive da due anni a Varese. «Una città che ringrazio per avermi dato la possibilità di fare quello che sognavo di fare».

Nel corso della serata sono stati proposti anche video e collegamenti in diretta con persone che hanno condiviso un pezzo di strada (a volte molto lungo) con VareseNews, pur vivendo lontano. Come Giori Ferrazzi di Terres des hommes dal Nicaragua o Paolo Coppo, web designer che da 9 anni vive a Dresda ma che ha curato per anni lo sviluppo di VareseNews e dell’avvio di altre realtà come BergamoNews, LombardiaNews e AlessandriaNews.

