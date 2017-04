“Insieme per cambiare Sumirago” ufficialmente in campo per le elezioni

Foto varie

Nella contesa elettorale delle prossime elezioni amministrative sumiraghesi scende ufficialmente in campo un’altra lista guidata da Luca Bidoglio: “Insieme per cambiare Sumirago“.

Dopo la presentazione della candidata Marilena Cunati, che guida la lista di Lega Nord e Progetto In Comune, Bidoglio scioglie ogni riserva anche con la stampa dopo una serie di iniziative che già erano state organizzate sul territorio.

“Il nome della nostra lista è un concetto semplice e al tempo stesso ambizioso - spiega il candidato – che, tramite la partecipazione, il sostegno e l’entusiasmo di tutti, ci accompagnerà durante questi mesi di campagna elettorale ma soprattutto dopo, nel momento di governare il nostro comune”.

La Lista Civica si dice “lontana da ogni logica di partito” e con l’unico “intento di rappresentare i concittadini e renderli partecipi delle scelte più importanti per il futuro di Sumirago”.

“Sono fermamente convinto che sia necessario cambiare prospettiva per donare nuova linfa vitale a Sumirago – ha dichiarato il candidato sindaco Luca Bidoglio – la lista civica è nata sulla base di idee concrete per il nostro paese, frutto del lavoro di un gruppo affiatato che si confronta e si incontra da oltre un anno. Persone con importanti competenze nei settori necessari e animate da una grande voglia di fare, per garantire una vera alternativa ad un comune in cui da oltre venti anni sono al “comando” le stesse persone senza alcuna soluzione di continuità. Abbiamo riscontrato grande entusiasmo ed appoggio intorno al nostro progetto – anche grazie ai gazebo realizzati negli scorsi mesi nelle cinque frazioni – e sono convinto che tutti insieme potremo riportare energia e fiducia in un futuro migliore, perché Insieme è possibile cambiare Sumirago”.