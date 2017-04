“Insieme”, una coreografia di forme

Foto varie

Dal 15 aprile al 7 maggio 2017 presso la Comunità Evangelica Ecumenica di Cocquio Trevisago sarà ospitata la Mostra di Laura Branca: INSIEME – COREOGRAFIE DI FORME.

Saranno presentate sette opere recenti realizzate in terracotta patinata composte da due soggetti diversi affrancati dal supporto, combinati in modo da creare un insieme organico e strutturato.

Sono figure stilizzate che evocano le movenze dei danzatori colti in uno slancio dinamico tra loro.

L’autrice, per conferire maggiore leggerezza ai corpi plasmati in creta interviene sui manufatti quando sono asciutti. Attraverso l’uso delle raspe le forme si assotigliano, divengono porose e acquisiscono caratteristiche irreali come se fossero costituite da sabbia erosa.

A completamento della mostra verranno esposte venti foto in b/n in formato cm.45×33 e quattro in formato cm.50×70, dove si vedono le molteplici combinazioni che si possono ottenere sostituendo i soggetti delle sculture. Proprio come in una coreografia dove i protagonisti si volgono nello spazio e sono rappresentati di volta in volta nell’attimo più significativo della loro danza.

Sculture di Laura Branca

Apertura al pubblico:

Sabato 15 Aprile 2017 dalle 15,00 alle 18,00

Dal 16 aprile al 7 Maggio 2017:

Visite su appuntamento – tel. 3333010547

Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra -Varese

Via IV Novembre 12 – loc. Caldana

21034 – Cocquio Trevisago (Va)

Info : Laura Branca: laura@laurabranca.com