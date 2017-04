Insorgenze nazifasciste, un convegno col giornalista Paolo Berizzi

Foto varie

Giovedì 20 Aprile 2017, alle ore 21.00, nella sala superiore della Cooperativa di consumo (CUAC) di Gallarate, in via Torino 64, lo stesso Circolo promuove, in collaborazione con le ANPI di Gallarate, Cassano Magnago, Cardano al Campo e Samarate, una conferenza sul tema inquietante delle insorgenze nazifascista nella provincia di Varese ed oltre.

Interverranno Gennaro Gatto, dell’Osservatorio Democratico sulle nuove destre di Varese, Paolo Berizzi, giornalista de “La Repubblica”, e Saverio Ferrari, responsabile nazionale dell’Osservatorio Democratico sulle nuove destre.

Invitiamo tutti i cittadini democratici a partecipare all’evento.