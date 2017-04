Instagramers e blogger da tutta Europa per conoscere le bellezze di Varese

Tramonto Eremo di Santa Caterina del Sasso

Tappa varesina per #inLombardia365, il viaggio itinerante della durata di un anno che vede coinvolti instagramer, travel blogger e influencer in dieci tappe alla scoperta delle bellezze della Lombardia. Nel weekend dell’8 e 9 aprile il gruppo raggiungerà Varese e il Lago Maggiore per una full immersion nel territorio.

Il progetto, realizzato da Explora, DMO di Regione Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Camera di Commercio di Varese, Camere di Commercio Lombarde ed enti locali, vedrà per la tappa dedicata a Varese, 7 influencer internazionali, 4 dalla Germania, 1 dalla Spagna, 1 dalla Francia e 1 dai Paesi Bassi, protagonisti di un lungo weekend alla scoperta delle meraviglie del paesaggio e dell’offerta enogastronomica, con un’attenzione particolare all’aspetto spirituale dei numerosi itinerari che caratterizzano questo suggestivo angolo di Lombardia. Proprio sabato sarà online il sito splendore.in-lombardia.it dove sarà possibile trovare tutte le informazioni relative al turismo religioso in Lombardia e scaricare il magazine dedicato Lo Splendore del Vero, che propone un racconto dettagliato dei numerosi cammini e luoghi di fede sul territorio.

Blog, social network, recensioni online sono ormai una delle principali fonti di informazione e di ispirazione per i turisti che cercano nuove idee di viaggio: grazie al progetto #inLombardia365 gli influencer della rete, invitati a vivere in prima persona il territorio lombardo, creano degli spunti di percorsi che anche il turista può ripercorrere, favorendo anche un’importante occasione di visibilità per le realtà locali e per tutta la Regione.

L’area di Varese e del Lago Maggiore, una destinazione meravigliosa e pittoresca che fa innamorare migliaia di turisti da tutto il mondo, è anche una storica meta di turismo religioso e custodisce affascinanti luoghi di pellegrinaggio, il cui splendore conquista fedeli e non: gli ospiti di questa tappa di #inLombardia365 saranno coinvolti in un trekking lungo la Via Francisca del Lucomagno da Gazzada a Castiglione Olona, visiteranno il Monastero di Torba e l’Eremo di Santa Caterina del Sasso (foto), abbarbicato su uno strapiombo di parete rocciosa a picco sul lago, un luogo di grande spiritualità ma anche uno tra gli scenari più suggestivi del Lago Maggiore. Immancabile la salita in funicolare al Sacro Monte di Varese, sito UNESCO che, con le sue 14 cappelle e il suggestivo santuario, è meta di pellegrinaggio sin dal Medioevo.