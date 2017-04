Intercultura, due giovani malnatesi partiranno per un’avventura all’estero

Eventi

Quando l’attenzione al territorio si traduce in azioni a favore degli studenti meritevoli, ecco che si generano opportunità concrete con le Borse di studio per programmi estivi del Comune di Malnate e Fondazione Intercultura, vinte quest’anno da due studentesse di Malnate, che partiranno per un’estate in Danimarca e in Irlanda per l’approfondimento della lingua inglese con Intercultura.

«Siamo molto felici che due nostre giovani studentesse particolarmente meritevoli abbiano questa opportunità – dichiara il sindaco Samuele Astuti -. Ritengo che un’esperienza di questo tipo sia particolarmente formativa sia perché permette di potenziare nuove competenze linguistiche, sia perché dà la possibilità di vivere un’esperienza di crescita importante. Ringrazio ancora una volta Intercultura che dà luogo con il Comune di Malnate a una sinergia molto importante e a cui teniamo molto».

Si tratta di Susanna dell’Istituto Scolastico “Cairoli” ed Elisa del “Curie”. Due studentesse che dimostrano un impegno costante a scuola e in famiglia, che amano uscire con gli amici ma soprattutto mettersi alla prova, per ampliare la propria visione del mondo, per poter un domani contare su quelle competenze trasversali, sempre più richieste dal mondo del lavoro, quali: l’apprendimento (o il miglioramento) di un’altra lingua, essere più predisposti ad intraprendere nuove iniziative, a relazionarsi con gli altri in maniera positiva, avere maggiori capacità critiche.

La cerimonia di premiazione per il conferimento delle borse di studio si terrà giovedì 20 aprile, alla sala consiliare della sede del Comune, in Piazza Vittorio Veneto, 2, Malnate, alle ore 18, alla presenza del Sindaco del Comune di Malnate, Samuele Astuti e dell’Assessore Servizi Educativi, Irene Bellifemine, che dichiara: «Sono molto contenta: infatti, conoscendo le due ragazze, meritevoli e sempre in grado di distinguersi per impegno scolastico e capacità artistiche, sono certa che sapranno sfruttare al meglio questa grande opportunità che gli è stata messa a disposizione».

In rappresentanza di Intercultura, ci sarà Franco Tosi, vice presidente dell’Associazione Intercultura, Anna Pedrazzini, presidente del Centro locale di Intercultura di Varese, Simone Stefano, Responsabile dei programmi di studio all’estero del Centro locale di Varese, Francesca Sagat, Responsabile Sviluppo e formazione e Claudia Trevisan, Referente Raccolta fondi del Centro Locale di Varese.