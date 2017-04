Investimento di via Sanvito: morta anche la moglie

incidenti varie

Alessandra Zecchi non ce l’ha fatta. La moglie di Giorgio Alberti morto nell’incidente in via Sanvito a Varese giovedì scorso, è morta nel pomeriggio di oggi, sabato 8 aprile. Troppo gravi le ferite riportate: le speranze che si riprendesse erano veramente minime.

La donna di 69 anni, sorella del filosofo Stefano, stava attraversando la strada insieme al marito quando è stata colpita in pieno da una vettura guidata da un uomo di 82 anni. Il marito, il neuropsichiatra e jazzista Giorgio, era spirato quasi subito, nonostante l’incessante massaggio cardiaco per oltre 30 minuti fatto dai soccorritori. Per lei si era tentato un soccorso disperato. Ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Circolo non si è mai ripresa.

Secondo la prima ricostruzione fornita dalla Polizia Locale i due, marito e moglie, stavano attraversando dal lato del supermercato verso la parte opposta e si trovavano sulle strisce pedonali. L’autista della vettura non li ha visti.