Investimento in via Zanoni, paura per una bimba di 4 anni

via Morosini

(immagine di repertorio)

Momenti di grande paura questa mattina, poco dopo le 10 in via Zanoni, a Lavena Ponte Tresa, dove un papà e la sua bambina di 4 anni sono stati investiti da una vettura proveniente dalla Svizzera.

Secondo quanto riportato dai Carabinieri e dalla Polizia locale, il papà, a piedi, e la sua bambina, in bicicletta, stavano attraversando la strada sulla strisce pedonali nelle immediate vicinanze del valico di Ponte Tresa.

L’automobilista, per motivi che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, non li ha visti e li ha centrati in pieno. Il padre è finito sul cofano dell’auto e la bimba a terra. Fortunatamente l’auto procedeva a velocità moderata e dunque le condizioni di papà e bimba, secondo le prime informazioni, non dovrebbero essere gravi.

Tutti e tre i protagonisti dell’incidente, investiti e investitore, sono di Lavena Ponte Tresa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Sos Cunardo, con il supporto dell’auto medica, ed è stato chiamato anche l’elisoccorso.

Come detto le condizioni della bambina e del padre non sembrano gravi, ma sono stati comunque portati in ospedale in codice giallo.

I Carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Lavena Ponte Tresa sono intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi e per raccogliere le testimonianze di chi ha assistito all’incidente.