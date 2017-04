“Issata” la bandiera arcobaleno sul teatro di Varese

Era una promessa, fatta dalle Sorelle Marinetti, in “combutta” con il Teatro di Varese, ai ragazzi dell’Arcigay varesina, ed è stata mantenuta: se il Comune non espone le bandiere arcobaleno nel giorno del Varese Pride, l’avrebbero fatto loro sul teatro di Varese nel giorno della tappa varesina dello spettacolo che stanno portando in giro per l’Italia.

E così è successo,nel pomeriggio di sabato 1 aprile: una bandiera arcobaleno lunga sette metri, simbolo LGBT, è stata appesa sul teatro di Varese in occasione dello spettacolo «La famiglia canterina» come segno di sostegno al Varese Pride, la parata dell’orgoglio LGBTI che sfilerà per le vie della città il 17 giugno prossimo.

All’interno del foyer del teatro è presente anche un banchetto di Arcigay Varese, e sempre a sostegno, è possibile accedere allo spettacolo, previsto per le 21, con un biglietto speciale scontato a 25 euro: una parte dei proventi dello spettacolo sarà destinata al Varese Pride.