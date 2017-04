Italia U19 a lezione di football al “Franco Ossola”

Le foto del football americano

Giornata di sole meravigliosa in quel di Varese, dove sabato pomeriggio si è svolta la sfida tra la Nazionale Italiana U19 e la US AFW Elite Team, formazione composta da 28 atleti provenienti da 28 diverse High School americane.

L’appuntamento, giunto quest’anno alla terza edizione consecutiva, è diventata un “classico” di primavera (sfruttando la pausa scolastica concessa dallo “spring break” ai ragazzi d’oltreoceano) e, seppur le forze in campo siano naturalmente sbilanciate a favore degli americani, i progressi visti quest’anno in campo dei ragazzi di coach Borchini hanno conferito alla partita un significato diverso dalla semplice amichevole. L’imminenza dell’appuntamento europeo di Belgrado, infatti, ha trasformato il match in un importante test per il coaching staff azzurro.

Impresa quasi impossibile e terminata con un punteggio pesante (40-0 per gli americani) ma che rispecchia solo a tratti quanto visto in campo, perché gli azzurrini non hanno affatto sfigurato e hanno strappato applausi al pubblico presente.

«Abbiamo avuto un inizio un po’ sofferto, con i ragazzi che hanno commesso vari errori in attacco, forse per l’emozione. Poi siamo cresciuti, arrivando vicini a segnare. In difesa abbiamo giocato bene e nonostante i 40 punti subiti ho visto tante cose buone e anche tante da migliorare. Nei due giorni di ritiro che precederanno la sfida di Belgrado vedremo di aggiustare le cose e togliere tutti gli errori, anche banali che abbiamo fatto oggi. E’ comunque il miglior risultato degli ultimi 3 anni e almeno di questo possiamo esserne soddisfatti». Queste le parole di coach Paolo Borchini al termine del match, con i ragazzi ad abbracciarsi a centro campo: il ‘quinto tempo’ del football americano celebrato come meglio non si potrebbe fare.