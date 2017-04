Jack Jaselli in concerto al Twiggy

Martedì 18 aprile (ore 21:30, ingresso libero), la tappa varesina del “MIXTAPE TOUR” di Jack Jaselli. Prima di entrare in studio per registrare il suo primo album in Italiano, Jack Jasellii torna dal vivo al Twiggy con uno show del tutto particolare. Con una formazione inedita Jack suonerà brani dai suoi primi tre dischi e delle personalissime versione di alcune “canzoni del cuore”

Cantante, chitarrista e autore, una laurea in filosofia, Jack Jaselli è cresciuto come un giramondo e, da indipendente vero, è uscito dall’anonimato attraverso le centinaia di concerti. Nella versione in vinile, il suo ultimo album “Monster Moon” ha conquistato il terzo posto della classifica italiana. Registrato a Los Angeles col produttore di Dave Grohl Ran Pink, “Monster Moon” oltre ad essere l’esordio per la nota etichetta Universal allarga lo spettro degli orizzonti sonori del cantautore italiano dalle radici blues e soul a sonorità più rock, elettriche e acustiche.