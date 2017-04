Jimmy Wales lancia WikiTribune: giornalisti e comunità contro le notizie false

Foto varie

Il cofondatore di Wikipedia Jimmy Wales ha annunciato la nascita di un nuovo progetto che intende coinvolgere giornalisti e comunità di volontari nella realizzazione di una nuova piattaforma di notizie verificate. Il nome del progetto è WikiTribune e l’obiettivo del suo ideatore è quello di assumere una squadra di giornalisti che collaborino insieme a volontari nella creazione di articoli e contenuti verificati, unendo il modello partecipativo che ha reso famosa l’enciclopedia online in tutto il mondo alle migliori pratiche giornalistiche.

Il video di lancio di WikiTribune

L’iniziativa di Wales si inserisce nel solco dei diversi tentativi di offrire soluzioni al problema delle notizie false e della loro proliferazione sui media, una dinamica che secondo alcuni studi può avere un impatto sul modo in cui interpretiamo la realtà che ci circonda e prendiamo scelte. Il dibattito sulla “società della post verità” e sulle “notizie false” o “fake news” è diventato ricorrente soprattutto dopo Brexit o dopo le ultime elezioni negli Stati Uniti. Di recente, anche grandi piattaforme digitali come Google e Facebook hanno lanciato iniziative per contrastare il fenomeno della diffusione delle notizie false.

Il sito di WikiTribune è attualmente online ed è in corso una campagna di raccolta fondi attraverso donazioni con cui il fondatore intende sostenere il progetto. Sempre sul sito è possibile leggere diverse informazioni relative al progetto. WikiTribune vuole diventare una piattaforma in grado di rendere protagoniste le comunità dei volontari esperti su specifici temi nel processo di costruzione e verifica dei contenuti relativi a fatti e notizie. Non avrà pubblicità e sarà gratuita.

Jimmy Wales la descrive come “Un sito di news con un senso della comunità”. Sulla piattaforma verranno inizialmente pubblicati articoli in lingua inglese. Il team di WikiTribune è composto anche da alcuni consiglieri tra cui Guy Kawasaki, manager e imprenditore statunitense; Jeff Jarvis, docente di giornalismo e uno dei sostenitori dell’idea di giornalismo come servizio alla comunità e Lily Cole, attrice.