Kpmg revisore di First Capital spa

Camilla Pigni

La First Capital spa, holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di private investments in public equity e di private equity, quotata sul segmento Aim di Borsa italiana, dedicato alle pmi, ha affidato l’incarico di revisore legale a Kpmg spa.

Focalizzata sulle piccole e medie imprese e con un approccio di gestione delle partecipate di tipo attivo, First Capital ricerca opportunità di investimento in società leader nelle nicchie di mercato, con una visione di lungo termine l’obiettivo di contribuire all’aumento di valore nel tempo delle società partecipate, affiancando gli imprenditori nella realizzazione di strategie di successo tramite l’ingresso di un proprio rappresentante negli organi amministrativi e di controllo. Tra gli investimenti diretti di First Capital ci sono: Tecnoinvestimenti, Triboo, Bomi, la varesina LU-VE, Mutuionline, Cembre, Elica, Piquadro, Bioera, Reply.

Nelle ultime settimane sono avvenute due quotazioni seguite dal team di Paola Maiorana, partner Kpmg capital markets: Avio allo Star e Crescita spa all’Aim. Nel primo caso, la società che opera nel settore avionico è stata quotata con lo strumento della Spac (Special Purposes Acquisition Entity) ovvero un veicolo di investimento temporaneo contenente esclusivamente cassa e costituito per raccogliere capitale per fare operazioni di fusione o di acquisizione di aziende.

Crescita spa è una vera e propria Spac.

Paola Maiorana nel 2015 aveva seguito la quotazione dell’agenzia di lavoro interinale OpenjobMetis nel segmento Star e partecipato con la struttura della Spac (Special Purposes Acquisition Entity) nella quotazione della Fila di Rho e nell’operazione straordinaria di LU-VE.