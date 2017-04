Foto varie

“L’ ultimo Paleologo” di Emanuele Rizzardi, scrittore legnanese che propone un romanzo storico ambientato durante l’assedio di Costantinopoli.

1453, Ancona. Quattro galee italiche prendono il mare per soccorrere Costantinopoli, assediata dal geniale e terribile sultano Maometto II.

Chi le comanda è Alessio, bastardo della casata dei Paleologi, di ritorno a casa dopo un lungo esilio a causa di un turpe delitto.

Dopo aver umiliato le navi dell’ammiraglio turco Baltoglu, Alessio sperimenta la durezza dell’assedio e gli attriti fra occidentali e bizantini in una città agonizzante e prossima alla capitolazione.

Nella disperata ricerca di alleati, il basileus Costantino XI lo invierà nel Caucaso, presso il regno di Georgia, per portare a compimento una promessa matrimoniale rimandata troppo a lungo. Inseguito da vecchi nemici in cerca di vendetta, giungerà alla corte del duca di Kutaisi dove prenderà parte alla lunga e intricata guerra civile per conquistare il trono di “Re dei Re”, signore di tutta la Georgia.

Dice di sè Emanuele Rizzardi

Sono nato a Legnano (MI) il 22-02-1990, dove attualmente risiedo. Mi sono laureato in lingue presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e lavoro come professionista del marketing nel settore informatico.

Sono appassionato di storia fin da bambino, coltivo un interesse autodidatta particolare per il medioevo bizantino e per il Caucaso, mi sono formato sui saggi dei più noti storici contemporanei e non.

“L’Ultimo Paleologo” è il mio primo romanzo.

L’ ultimo Paleologo

Emanuele Rizzardi

Editore: Cavinato

Anno edizione: 2017

Pagine: 423 p. , Brossura

Genere: romanzo storico

EAN: 9788869825194