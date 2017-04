La borsa “Ikea” adesso è in pelle e costa 1700 euro

Foto varie

Un colpo di genio. Non c’è altro modo di definire la trovata dello stilista Balenciaga: la borsa dell’Ikea dev’essergli piaciuta davvero tanto e deve averla trovata davvero molto comoda così ha deciso di riprodurla (certo a modo suo) ed ora è pronta ed in vendita ( vi interessasse comprarla la trovate qui insieme ad altre borse shopper molto simili a quelle dei supermercati)

Sono tutte e due molto capienti, tutte e due azzurre e hanno entrambe due manici regolabili. Una è la famosa Frakta, la shopper Ikea del valore di 60 centesimi, l’altra è la borsa creata dal marchio di lusso Balenciaga, venduta per 1700 euro. La differenza salta all’occhio: non compare la scritta Ikea, ovviamente, ma un marchio dorato e il materiale utilizzato non è polipropilene resistente, ma pelle. Però in fondo in fondo sono davvero molto simili.