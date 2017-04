La Busto Pallanuoto si conferma al vertice della classifica

Le immagini dei giocatori della pallanuoto Busto Arsizio

Vittoria in scioltezza per la Busto Pallanuoto Renault Paglini che si aggiudica il match casalingo contro il Metanopoli SD nella 12° giornata di Campionato: 13-2(2-0,2-0;4-1;5-1), confermando il primo posto con 30 punti all’attivo.

Partita senza storia, con inizio a marce basse per i ragazzi di coach Salonia, ma poi capaci di imporsi al terzo tempo, allungando le distanze, e portandosi in vantaggio di +8. Nel quarto quarto i Mastini Biancorossi si fanno ancora più determinati chiudendo 5 a 1. Così il coach Fabrizio Salonia a fine partita: «Anche oggi i ragazzi hanno dimostrato di impegnarsi e di portarsi a casa il risultato, quello che conta alla fine dei giochi. Ma io premo per avere il massimo, e in questa partita abbiamo concesso ancora troppo all’avversario ad esempio nei primi due tempi abbiamo sbagliato troppo sotto rete. Poi la ripresa. Come al solito faccio i complimenti a tutti ma se vogliamo raccogliere il massimo dobbiamo essere più concreti e determinati».

Il prossimo impegno per la Busto Pallanuoto Renault Paglini sarà sabato 6 maggio contro Can Milano alle ore 19.

Formazione Busto PN Paleari, Ciarini, Caspani(2), Origgi(2), Benedetti(1), Osigliani, Colombo(3), Grampa, Saporoso(2), Gennari(1), Genoni(1), Poto, Sartorello(1) Mister: Salonia

Formazione SD Metanopoli Mellina, Ambrosini, Ottazzi(1), Preda(1), Canetta, Luzzini, Maranca, Vigezzi, Sardella, Roccasecca, Re, Nigro. Mister: Guido

Arbitro Grillo

Parziali: 1° Tempo: 2-0/ 2° Tempo: 2-0/ 3° Tempo 4-1/ 4° Tempo 5-1/ Finale: 13-2