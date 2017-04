La campagna “Salva il suolo”

Foto varie

Ogni anno in Europa 1000 kmq di suolo fertile spariscono sepolti dal cemento, dallo sfruttamento o dall’avvelenamento, alla velocità di 2 metri quadrati al secondo. Tutto questo accade senza che vi sia una legge a difesa di quello che è a tutti gli effetti un bene comune, vitale per la nostra esistenza e per quella del pianeta: per questo i cittadini europei si sono mobilitati e chiedono di difendere il suolo dal cemento, dall’inquinamento e dagli interessi speculativi.

Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) aderisce alla campagna europea #People4Soil, l’iniziativa dei Cittadini Europei sostenuta da più di 400 associazioni che chiede norme specifiche a livello europeo per tutelare il suolo dall’eccessiva cementificazione, dalla contaminazione, dall’erosione, dalla perdita di materia organica e dalla perdita di biodiversità. Lipu Varese sarà presente sabato 22 aprile, a partire dalle 10.00 del mattino, in Piazza Carducci a Varese con una postazione per raccogliere le firme ai fini della campagna europea #People4Soil.

Senza un suolo sano e vivo non c’è futuro per l’uomo e per gli organismi vegetali e animali. Niente foreste, niente cibo, scorte di acqua dolce ridotte, biodiversità ridotta al minimo. La nostra vita dipende da un sottile strato di materia organica, essenziale come l’acqua e come l’aria: dal suolo dipende il nostro futuro.