La casa degli agnellini scampati al macello

Il rifugio degli animali felici

“Il compito più alto degli uomini è quello di sottrarre gli animali alla crudeltà”.

È con una frase di Emile Zolà che Gian Carlo Galli spiega il senso di quello che fa da oltre 16 anni in una casa con quarantamila metri quadrati di terreno e 400 animali che vivono in totale libertà, senza nessuno che faccia loro del male, per salvarli e renderli liberi.

«401, per l’esattezza, ieri è nato un agnellino», racconta Galli, ideatore del Rifugio degli animali felici, da qualche mese divenuto “Santuario”. Proprio così, non più sola oasi per cavalli azzoppati, capretti scampati al macello, galli e galline salvati dallo sfruttamento intensivo agli ormoni, e persino cinghiali, che alla fine, abituati all’uomo si trasformano in animali da compagnia.

In pratica il “santuario” è un titolo che garantisce l’applicazione di principi etici nel perseguire il rapporto uomo animale: «Noi accettiamo qualsiasi animale selvatico o non, che qui riceve un nome e la promessa che non debba più avere paura dell’uomo. Questo è il nostro obiettivo: la vita».

E in questi giorni, vigilia di Pasqua, nel recinto di pecore e capre c’è grande fermento per via di continui arrivi di animali che vengono portati qui, comprati anche un attimo prima della macellazione, e salvati.

Alcuni hanno ancora sul dorso il segno lasciato dallo spray verde che li destina a finire sulle tavole come abbacchio.

«Ma la sensibilità sta cambiando – spiega Galli – Ho notato che in molti comprendono il nostro messaggio e vengono qui coi bambini: è su di loro che dobbiamo puntare per avere una società più attenta al mondo animale. A volte, però, si assiste a situazioni paradossali, come nel corso dell’ultima visita del Papa a Milano. Mi è capitato di notare come fra gli sponsor vi fosse un noto salumificio dove viene ucciso un maiale ogni 11 secondi. Ecco questo lo trovo inaccettabile», racconta Galli nella piccola veranda sotto alla casa rifugio, che ha una storia curiosa.

Era infatti la dimora di un cappellano delle SS che aveva scelto questo posto come buen ritiro. Poi l’immobile è passato di mano fino a quando questo salvatore di animali l’ha acquistato e ridimensionato per l’uso che se ne fa oggi. Prima di entrare nella proprietà c’è un grande campo dove pascolano i cavalli in libertà.

Una volta superato l’ingresso si fa conoscenza col gallo Pietro, praticamente il bullo del posto, che si avvicina e detta legge ai visitatori e un po’ anche agli altri animali come tacchini e gatti, i primi a venire incontro. C’è il recinto dei conigli, il mega pollaio, e lo stagno per gli animali acquatici, il recinto dei cinghiali e la staccionata dove vivono gli ovini. Ed è qui che si assiste al miracolo che è l’amore della natura: ecco un capretto rimasto senza madre adottato da un’anziana capra che non ha più latte, ma lo accudisce come fosse figlio suo, raccontano Christian e Simona, due volontari di Laveno che da alcuni mesi si sono avvicinati a questo mondo.

Già, i volontari. La Onlus ha tre persone che stabilmente lavorano, poi ci sono altri che a vario titolo arrivano per dare una mano: «Ma servono nuove forze perché gli animali aumentano e c’è tanto da fare», dicono. E anche altri aiuti non guasterebbero, come mezzi di trasporto e generi alimentari, magari provenienti da qualche supermercato della zona.

Presto arriveranno campagne di sensibilizzazione per coinvolgere sempre più persone in questa attività. Esiste poi un progetto ambizioso per il futuro: realizzare qui un ospedale per animali selvatici in difficoltà e feriti: tanti sono gli ungulati che vengono investiti: c’è il problema ci chi deve andare a prenderli negli orari in cui il nucleo faunistico della Polizia Provinciale non è disponibile: «Mi è capitato di andare qualche volta – spiega Gian Carlo – ma non è la nostra attività, e poi una volta preso in carico, l’animale va curato, e qui non abbiamo le strutture adatte erutti i costi sono a nostro carico. Le strutture statali, che fanno un lavoro comunque prezioso, non ce la fanno».

Una delle soluzioni su cui stanno ragionando qui al Rifugio è l’adozione a distanza, una formula venuta alla ribalta proprio in questi giorni con la presidente della Camera Laura Boldrini che ha scelto di diventare la sostenitrice di due agnellini (nella foto la notizia sul Corriere di ieri, con sotto Berlusconi che nutre un cucciolo). Ma la strada è ancora lunga per riuscire ad avere un mondo senza uccisioni di animali, dove l’uomo non sia visto come un temuto predatore ma un essere in simbiosi con la natura.

C’è una strada che ognuno di noi può percorrere per non cadere negli estremismi ma rispettare comunque gli altri esseri viventi? «Sì c’è e io la sto adottando da diverso tempo – spiega Christian, di origini tedesche e qui in Italia da 11 anni – . Io, ogni tanto, una fetta di salame me la mangio. Il punto è farlo in maniera responsabile, cioè ridurre il consumo di carne e dire no alle forme di sfruttamento intensivo degli animali. Venga a vedere».

Mentre una vera e propria gang di cani corre intorno alla casa Christian e la moglie ci accompagnano da un esemplare di gallina scampato all’allevamento intensivo: è grande il doppio di un pollo normale (foto sopra), privo di piume e gonfio, per via degli ormoni che hanno l’obiettivo di far esplodere la carne nel più breve tempo possibile, così da essere pronta per il supermercato.

«Ecco, è a questo che si deve dire di no».

