La “Castigamatti” ha attraversato il lago da sola?

Il lettore Claudio Nizzetto, segnala sul gruppo Facebook “Oggi nel Varesotto” una barca che avrebbe attraversato da sola il Lago Maggiore.

Scrive Claudio: “Questa barca ha rotto gli ormeggi ed è spiaggiata in centro ad Arona. So che sta alla boa ad Angera ma non conosco il proprietario. Qualcuno di Angera la riconosce? So che è un Elvstrom 707 e che si chiamava Castigamatti. Se qualcuno è informato è pregato di avvisare il proprietario”.