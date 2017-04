La cena degli sconosciuti: appuntamento al buio

Group of women on their devices at brunch table

Il 4 maggio a Varese presso il Ristorante Panorama Golf in via Belmonte 167, si terrà alle ore 21 La Cena degli Sconosciuti.

È una cena a cui si partecipa per fare nuove amicizie, per uscire dalla solitudine e per passare una piacevole serata in compagnia di tante persone nuove.

La prenotazione si può effettuare online, compilando l’apposito modulo o via mail, o telefonicamente.

Il prezzo per questa cena sociale è di 25 euro e sono previsti un antipasto, il primo e il secondo.