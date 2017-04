La commedia americana in scena con “Effetti collaterali”

Tornano gli Effetti Collaterali al teatro di Varese, con una nuova commedia brillante inedita in Italia.

“Di chi sono queste mogli?” andrà in scena sabato 22 aprile alle 21, ed è il secondo appuntamento nell’ambito della rassegna AmaTe, la rassegna realizzata interamente con compagnie di teatro amatoriale, patrocinata dal Comune di Varese: una rassegna resa possibile attraverso la concessione per l’utilizzo gratuito dell’Apollonio proprio da parte del Comune (alla presentazione della serata era presente anche il sindaco Davide Galimberti), e grazie alla supervisione organizzativa del direttore del Teatro di Varese Openjobmetis Filippo De Sanctis.

IL TESTO SCOVATO TRA I CARTELLONI DEI TEATRI USA

L’autore del testo, che gli Effetti Collaterali, come è nella cifra della compagnia, hanno scovato nei cartelloni dei teatri statunitensi e hanno poi tradotto in proprio e adattato al gusto comico italiano, è l’inglese di nascita, americano d’adozione, Michael Parker.

Commediografo navigato, dalla penna molto originale, è stato in grado di imporre a partire dagli anni ’80 lo stile farsesco tipicamente british in un mercato teatrale esigente e affezionato ai propri schemi come quello degli USA: con un risultato assolutamente esilarante, come si può apprezzare anche nella commedia che verrà messa in scena il 22. Un condensato di equivoci, situazioni spassose, personaggi grotteschi, colpi di scena che per un paio d’ore terrà incollati gli spettatori, grandi e piccini, alle comode poltrone del Teatro di Varese, in una serata di puro divertimento in nome della solidarietà.

Gli incassi della serata saranno quest’anno dedicati a un partner storico della compagnia: Kiwanis Varese, con il progetto Percorsi di affettività, un intervento formativo/informativo che il Club ha deciso di realizzare sul territorio con lo scopo di accompagnare il percorso evolutivo dei più piccoli, che , a partire dalle classi dell’Istituto Comprensivo 5 di Varese, avvalendosi della consulenza scientifica delle professioniste dell’ambito medico-psicologico dello Spazio Ascolto di via Bagaini 1 a Varese – Associazione Progetto Panda Onlus.

UNA COMPAGNIA ALL’OMBRA DI SAN VITTORE

I giovani attori amatoriali della compagnia Effetti Collaterali sono nati e cresciuti all’ombra di San Vittore, più precisamente nel grande e accogliente oratorio: e da lì sono arrivati, con una serie di rappresentazioni, fino al grande teatro di Varese: riempiendone ogni volta la platea.

Da quando è nata, nel 1996 (raccogliendo l’eredità della compagnia So&So, nata nel 1984) la compagnia in cartellone ha avuto alcune delle commedie americane più brillanti e di fama, con l’aiuto di attori ormai dall’esperienza ventennale ma anche di giovani e brillanti leve: da Taxi a due piazze di Ray Cooney a “Come si rapina una banca” di Samy Fayad, senza contare i classici della comicità messi in scena negli anni precedenti, come Rumors di Neil Simon, o Sarto per signora di George Feydeau.

La regia come sempre è affidata a Laura Botter, che sarà anche sul palco: qui vestirà i panni di Mrs. Carlson, efficiente manager dell’“Oakfield Golf & Country Club”. In scena con lei, la squadra “classica” degli Effetti Collaterali: Paolo Franzetti, Paolo Bosoni, Francesca Mamolo, Valeria Biscotto, Manuela Tenti, Marta Cassani e Armando Molinari. Sullo sfondo, un campo da golf, un’azienda di cosmetici, e un nuovo amministratore delegato, particolarmente esigente, che i due protagonisti, vicepresidenti della società, cercheranno in ogni modo di assecondare, anche se non sarà per nulla semplice.

INFORMAZIONI SULLO SPETTACOLO

“Di chi sono queste mogli?” di Michael Parker

sabato 22 aprile, ore 21 – Teatro Di Varese Openjobmetis – piazza Repubblica

Per acquistare i biglietti è possibile rivolgersi alla biglietteria del Teatro di Varese (orari: da lunedì a sabato 11-14 e 17-19; la sera dello spettacolo anche dalle 20), mandare un’email a info@effetticollateralivarese.it oppure telefonare al 333/618.136.1.

