La consulta Arnate-Madonna in Campagna parte nel segno della concordia

Sono stati i più veloci. Hanno votato nel giro di pochi minuti, su una proposta condivisa: presidente della Consulta Arnate-Madonna in Campagna è stata eletta Rossana Lombardo. Vicepresidente è Alfredo Cantarello, segretaria Cristina Rigamonti.

In apertura della seduta è intervenuta proprio Cristina Rigamonti spiegando l’intenzione di lavorare in modo concorde. A partire dalla scelta del presidente: «Proponiamo un’unica candidatura che è quella della signora Rossana Lombardo».

Lombardo ha poi appunto comunicato la scelta di Cantarello come vice e Rigamonti come segretario (la consulta comprende poi anche Stefano Dall’Igna e Giuseppe Coppola). «Chiediamo a tutti i candidati non eletti una collaborazione» ha spiegato Lombardo. Dicendo che la consulta vuole partire con «proposte spicciole, di facile e agevole attuazione», a favore della vivibilità del quartiere. «A chi ci ha definito consultine, rispondo che abbiamo preso in mano una responsabilità e lo facciamo con serietà». Lombardo ha anche aggiunto un auspicio: «Niente più richiami a mezzo stampa».

Nel pubblico anche alcuni dei non eletti, come Marco Castoldi, Moreno Cova, Luisa Cuoci, che hanno ribadito la loro disponibilità.