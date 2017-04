La fiera del benessere e della bellezza all’ex Sonnino

Si è svolta giovedì sera 26 marzo 2015, la sacra rappresentazione dell'Ultima cena. Quest'anno il paese ospite è Mustonate, borgo nella frazione varesina di LIssago

Domenica 25 giugno Besozzo ospiterà la sua prima Fiera di Bellezza e Benessere, in occasione delle selezioni provinciali di Miss Italia 2017. L’eterogenea rassegna – patrocinata dal Comune di Besozzo e organizzata da Cornelia Patella dell’omonimo Beauty Salon besozzese – comprende una sessantina di spazi espostivi, work-shop, conferenze, dimostrazioni.

Dalle ore 14 bar e ristoranti adotteranno particolari menu e degustazioni salutistici per avvalorare questo tuffo tra mente, corpo e palato che coinvolge tutte le età, dall’infanzia agli anni d’argento.

La kermesse ha un’anteprima musicale: la sera precedente l’evento, infatti – sabato 24 giugno alle ore 21 – sul palco allestito nella piazza 1° Maggio di Besozzo, ci sarà il concerto rock blues dei T-Roosters (offerto da Musical Box e dal Caffé del Ponte). Anche lo show sotto le stelle, in sostegno dei terremotati di Umbria e Marche, sarà a costo zero per il pubblico.

Il pomeriggio del 25 giugno, sullo stesso palco e prima della selezione delle locali bellezze, ridi che ti passa. Si alterneranno i terapeutici work-shop di 20 minuti tenuti da Richard Romagnoli, esperto in yoga della risata. Romagnoli è testimonial di African Dreams, onlus di Travedona pro Africa.

Non male per i genitori il baby parking sorvegliato: durante la Fiera i bambini potranno essere lasciati alla scuola di Helen Doron, che organizzerà laboratori legati al cibo del benessere in lingua inglese.

E dalle 14.30 in poi, nello spazio di archeologia industriale dell’ex cotonificio Sonnino, una qualificata no-stop di conferenze tenute da esperti nei due settori, bellezza e salute.

Le conferenze:

Domenica 25 giugno 2017, nel recuperato spazio di archeologia industriale dell’ex copertificio Sonnino, in via De Bernardi – Besozzo

Ore 15

Naturopatia e importanza dell’alimentazione per l’organismo

Relatrice: Ivana Ghiringhelli, naturopata e esperta in prevenzione alimentare

Ore 15,15

Le pietre preziose amiche per la pelle: diamante e perla? Scopri la tua gemma di bellezza con Mineralma

Relatrice: Miriam Meldolesi, ideatrice e produttrice della linea cosmetica Mineralma Minerali, peptidi ed estratti botanici presenti nelle Gemme Cosmesi Rigenerativa Mineralma stimolano le “molecole del buonumore” e prevengono e rallentano i processi d’invecchiamento.

Ore 15.45

Il benessere nella vita di coppia

Relatore: Alessandro Pellizzari, giornalista, scrittore, esperto di medicina, salute e sanità. Ha un seguitissimo blog che tratta dei rapporti tra uomo e donna, si chiama come lui (Alessandro Pellizzari) e su cui ognuno può commentare i vari articoli e avere pareri e consigli.

Ore 16.30

Lo sviluppo sostenibile dell’ambiente marino

Relatrice: Mariasole Bianco, President Worldrise e Co-Vice Chair IUCN WCPA Young Professionals Marine Task Force.

Mariasole è una biologa esperta di conservazione dell’ambiente marino, scienziata e divulgatrice ambientale, membro attivo della Commissione Mondiale Per le Aree Marine Protette e referente giovani per IUCN. Da anni svolge il ruolo di esperta e divulgatrice sul tema degli oceani per la trasmissione Kilimangiaro di Rai3.

Ore 17.30

Informarsi di salute su Internet: rischi e benefici

Relatori: Nicola Miglino, giornalista, direttore editoriale di Dica 33 (il noto portale che offre domande e risposte gratis su salute/benessere ai lettori da parte di esperti) e vicepresidente dell’UNAMSI, Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione

Dottor Aurelio Sessa, medico di Varese, presidente Regione Lombardia Società Italiana Medicina generale

Modera il dibattito Marina Martorana, giornalista

Ore 18.30

Ensenanza – Stimolazione Neurale

Relatrice: Miriam Meldolesi

Ensenanza: elisir di bellezza e lunga vita. Rinnova le tue cellule e molecole e rallenta il crono-invecchiamento.

Ore 19

Il Rebirthing

Relatore: Matteo Manzini del Centro Benessere Olistico Luna di Bardello.