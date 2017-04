La giornata ecologica dei bimbi delle Motte

Sindaco e vice coi bimbi rispettosi della natura

Bambini con la passione del giardinaggio e della natura oggi, adulti responsabili domani.

Tutto per fare un favore alla natura e soprattutto alle generazioni a venire.

È stato un percorso riuscito e per nulla scontato quello che i bambini della scuola elementare delle Motte, culminato in una giornata ecologica nella quale sono state piantate delle piantine offerte dal signor Andreoli, che sotto la guida della direzione scolastica ha insegnato ai più piccoli come ci si comporta con la natura.

Alla fine, come di consueto, c’è stato un momento legato al senso civico dei cittadini di domani che si sono dati da fare per una speciale giornata, culminata con la presenza del sindaco di Luino Andrea Pellicini e del suo vice Alessandro Casali, presenti nella scuola nel pomeriggio di ieri, martedì 11 aprile.

La giornata è terminata con una ricca merenda offerta dal Comitato genitori.