La giunta dopo il rimpasto: Rech ai lavori pubblici, Bonicalzi al sociale

Gallarate

Completate le consultazioni, il sindaco Andrea Cassani presenta il rimpasto dopo le dimissioni di Franco Liccati, che era delegato al welfare: ai servizi sociali andrà Paolo Bonicalzi (già assessore), che lascia la delega ai lavori pubblici a Sandro Rech, new entry.

Rech è stato segretario del carroccio e presidente del Consorzio Rile Tenore Olona, ha avuto in passato anche esperienza come assessore in altri Comuni più piccoli.

Cassani ricostruisce anche come si è arrivati alla scelta, in particolare nel rapporto con Libertà per Gallarate. “Dopo aver fatto un passaggio in maggioranza, ho offerto il posto di assessore ai servizi sociali a uno dei due consiglieri eletti, Luca Carabelli o Luigi Fichera. Dato che Libertà per Gallarate ha ritenuto inaccettabile la proposta, si è dato seguito avvicendamento in giunta che ha avuto il gradimento della maggioranza delle componenti, consiglieri comunali e partiti”.

Bonicalzi: “sono orgoglioso e onorato che sezione, militanti e sindaco abbiano scelto me per questo importante ruolo. Ho già fatto l’assessore al bilancio in altro Comune, ho una esperienza in più settori; voglio fare un plauso al mio settore tecnico, persone che lavorano bene per la città e con cui ho lavorato bene. Sono contento che a sostituirmi ci sia amico di vecchia data Sandro Rech: i progetti già predisposti da me ora partiranno”

Rech: “Ringrazio Cassani per la delega e Paolo Bonicalzi per quanto fatto fin qui, ringrazio la sezione della Lega che mi ha spalleggiato e mi ha consentito di ricoprire questo incarico. Se il solco è ben tracciato, l’importante è continuare”