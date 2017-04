La Granfondo Tre Valli Varesine diventa mondiale

2016 - Granfondo Tre Valli Varesine

Come annunciato a fine gennaio dalla S.C. Alfredo Binda, la seconda edizione della Granfondo Tre Valli Varesine è entrata nel circuito UCI World Series e sarà, dunque, una gara valida per la qualificazione al 2018 UCI Gran Fondo World Championships. La manifestazione iridata nella prossima stagione, si terrà proprio a Varese.

La Società Ciclistica Alfredo Binda realizza così il grande sogno di riportare, dopo 10 anni, una competizione mondiale sulle strade varesine. Correva l’anno 2008 quando, con un’azione agli ultimi tre chilometri, Alessandro Ballan, salutava il gruppo al comando, andando a conquistare uno storico Mondiale, davanti all’altro italiano Damiano Cunego.

La decisione dell’UCI, presa durante i Mondiali di Ciclocross in Lussemburgo, di affidare il 2018 UCI Gran Fondo World Championships alla Società Ciclistica Alfredo Binda, va a premiare il grande lavoro svolto durante la prima edizione. Altro aspetto fondamentale è stato il supporto delle Istituzioni locali, della Federazione Ciclistica Italiana e del Presidente Renato Di Rocco, il quale crede nella società e nel valore della manifestazione.

La Granfondo Tre Valli Varesine per la prossima edizione presenterà altre novità tra cui: i due percorsi rinnovati e una prova a cronometro sabato 30 settembre.

L’aggiunta della prova a cronometro, che si disputerà su un percorso di 25 chilometri con 300 metri di dislivello, è dovuta al fatto che i Mondiali di Granfondo, assegneranno la maglia di Campione del Mondo nella gara in linea, nella prova a staffetta e anche nella prova a cronometro; ovviamente i ciclisti verranno suddivisi in categorie di età (da 19 a over 65) sia uomini sia donne.

L’altra grande novità riguarda i due percorsi che saranno rinnovati. L’organizzazione infatti, puntando ancor di più sulla sicurezza dei ciclisti, ha studiato supportati dalle Forze dell’Ordine della provincia di Varese due tracciati, nei quali si andranno ad eliminare i passaggi più critici in termini di viabilità.

Il percorso più lungo, accorciato rispetto quello della precedente edizione, ma reso più duro, vedrà i granfondisti in gara giocarsi la loro prestazione attraverso 140 chilometri e 2700 metri di dislivello. Lungo il tracciato i partecipanti dovranno superare cinque salite, tutte impegnative, con pendenze medie che vanno dal 5% al 7,5%, con chilometraggi compresi tra i 3 e i 13 chilometri. Insomma un percorso da ciclisti che sanno andare in salita e che non hanno sicuramente paura del tanto dislivello.

Il percorso di mediofondo, anche questo leggermente più corto, vedrà i mediofondisti prendere il via per i 97 chilometri con 1350 metri di dislivello, nei quali troveranno tre salite di media lunghezza dalle pendenze comprese tra il 5% e il 6,5%.

Lungo i due tracciati non mancheranno i ristori e i punti di assistenza che, sia per il percorso corso sia per il percorso lungo, saranno posizionati in cima alle salite di giornata. I granfondisti troveranno quindi tre postazioni nel percorso lungo e due nel percorso corto.

Si ricorda inoltre che la 2ª Granfondo Tre Valli Varesine è valida come prova per l’UCI Gran Fondo World Series, per la Coppa Lombardia e per il Nord Ovest Road Cup.

Le iscrizioni alla manifestazione sono disponibili attraverso modulo sul sito ufficiale della manifestazione oppure online su MySDAM.

Tutte le informazioni sulla prossima edizione della Granfondo Tre Valli Varesine sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.