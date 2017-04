La Guardia di Finanza setaccia la stazione con l\'unità cinofila

L’unità cinofila di Malpensa e due pattuglie della compagnia di Saronno sono state protagoniste del controllo realizzato venerdì notte dalle Fiamme gialle del comando provinciale di Varese. Ad essere passate al setaccio le zone intorno allo scalo ferroviario principale di piazza Cadorna: da via Diaz a via Ferrari passando per via Catore e viale Rimembranze.

Si tratta di tutti le zone in cui cioè da tempo i saronnesi sottolineano la presenza di spacciatori ed altri fenomeni di microcriminalità che preoccupano residenti e frequentatori della stazione. Non a caso la presenza delle pattuglie e dell’unità cinofila siano stati molto apprezzate dei saronnesi ma anche dagli utenti degli ultimi convogli in arrivo e partenza in stazione. Obiettivo dei controlli il contrasto, come realizzato nel corso di altri interventi su tutto il territorio provinciale, del traffico illegale di sostanze stupefacenti.

Nel corso della serata sono stati controllate una quindicina di vetture, è stata ritirata una patente e sono stati trovati due assuntori di sostanze stupefacenti. Fermati perchè in possesso di un quantitativo di droga, comunque compatibile con l’uso personale, i due saranno segnalati alla Questura. (foto un precedente controllo dei finanzieri)