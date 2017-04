La mamma al processo, con la foto di Lidia sul banco

Paola Bettoni ha un angelo che la accompagna sempre: il volto di Lidia davanti a lei, in alcune immagini a stampa che l’avvocato di parte civile, Daniele Pizzi, ha portato in aula, mercoledì mattina, in corte d’assise. La madre della studentessa uccisa nel 1987 aspetta giustizia da trent’anni e l’inizio del processo per il delitto della figlia è certamente un passaggio emozionante di questa lunga e tragica vicenda.

L’avvocato della famiglia ha fatto stampare almeno tre immagini di Lidia e le ha riposte dentro i codici e gli atti giudiziari. Una piccola cosa ma che è stata subito notata oggi durante la prima udienza del processo.

La madre di Lidia cerca di nascondere le emozioni di questa aggiornata intensa: ne ha passate tante e il marito Giorgio nel frattempo non c’è più.

Ma quando si gira tra le mani quella foto, in cui Lidia è giovane e bellissima, spensierata e con lo sguardo ispirato, sorride e lascia trasparire un sorriso inteso.

Il sorriso di chi sente che la figlia non se ne è mai andata dal suo cuore.